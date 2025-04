Presentato alla Stazione Centrale di Milano, il disco è in uscita il 25 arile

Tra valigie, passeggeri, cartelloni che segnalano arrivi e partenze l’annuncio più importante nel via vai di Stazione Centrale a Milano, lo fa Rocco Hunt con ‘Ragazzo di giù’, l’album della maturità in uscita il prossimo 25 aprile. “La stazione non è un luogo casuale è il centro del nostro viaggio. Il ragazzo di giù in stazione ci ha passato mezza vita, questo continuo rapporto con i viaggi, con le valige, i treni, la maggior parte del tempo in ritardo”, spiega il rapper salernitano.

“È l’album più maturo e identitario che abbia mai fatto, una visione a 360 grandi su chi è Rocco Hunt oggi”. ‘Ragazzo di giù’ è un progetto che unisce il realismo del rap urbano con un’estetica sonora moderna e versatile. Composto da 14 tracce, tra cui ‘Mille vote ancora’ portata all’ultimo Festival di Sanremo, l’album è arricchito da numerose collaborazioni con artisti molto differenti tra loro, come Clementino (‘Yes I Know My Way’), Olly (‘Domani chissà’), Irama (‘Cchiu bene e me’) e Gigi D’Alessio (‘Giura’). Da sottolineare anche la collaborazione con Baby Gang e Massimo Pericolo con cui Hunt ha scritto ‘Fratmo, una conta dei “fratelli” che sono ancora al loro fianco e quelli che purtroppo non ci sono più.

