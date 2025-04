Il brano annunciato sui social dal cantante con un estratto del testo. E quest'estate riparte il tour

Esce oggi, venerdì 18 aprile, in radio e in digitale Bella Davvero, il nuovo singolo di Ultimo, prodotto da Juli, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe.

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui social: “Bella davvero è il titolo della mia nuova canzone che uscirà venerdì 18 aprile – commenta Ultimo – Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri Bella davvero”. E in chiusura un commento relativo a una delle immagini pubblicate: “P.S. di questa foto ne riparleremo”, andando a stuzzicare l’attenzione dei fan.

Una frase che, riletta qualche giorno di distanza, sembra rimandare alle ultime immagini presenti nel videoclip (Guarda qui il video)

Accompagnata dal nuovo videoclip girato da YouNuts!, Bella davvero accelera la corsa verso la quarta estate consecutiva che vede Ultimo protagonista della stagione live, con Ultimo stadi 2025 – La favola continua, il tour che partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, fino al 23 luglio 2025.

Il testo di Bella Davvero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E dormivi così col pigiama tuo blu

Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella sul serio

Te ne stavi così

Con il tuo naso all’insù

Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo

Ti ricordi di me

Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero

Me ne stavo così

Col cappuccio all’insù

Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero

Era bello per me

Era bello, era bello, era bello davvero

Mi guardavi come dipendesse soltanto da me

Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me

Mi ricordo di te

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è

E mi sento da solo anche se sei di fianco di me

Mi ricordo di te

Avevamo un sogno in tasca

Sigarette e birre in piazza

Sapevamo di arroganza

Timidezza e vita sparsa

Noi

Tra dubbi e incertezze

Le lacrime nere noi

Avevamo quel poco per ridere tutte le sere

Ma era bello, era bello, era bello davvero

Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui

A parlare così

Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo

È finita, è finita, è finita davvero

Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Tarara-tarara -tarara

Tarara-tarara -tarara

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Chi è Ultimo

Ultimo, classe 1996, a soli 29 anni vanta 42 concerti negli stadi nel suo palmarès, di cui 9 annunciati per l’estate, e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli valgono 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024. Con 5 album, Ultimo è l’artista più presente nella Top of the Music by Fimi/GfK dell’intero anno. A fine 2024, dopo 16 settimane di permanenza dell’intera discografia nella classifica dei 100 album più venduti in Italia riceve il premio come Miglior Autore Under 35 ai Siae music awards 2024.

Tra le prossime tappe live, una delle più attese è quella che riguarda lo show del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma: si tratta del decimo live nel tempio della musica romana, per il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.

Ultimo stadi 2025 – la favola continua è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Le tappe del tour estivo

Queste le date del tour estivo di Ultimo, tutte già sold out:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil; 2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero; 5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro; 7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro; 10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico; 11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico; 13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico; 18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo; 23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola.

