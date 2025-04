Il brano fa parte del nuovo album del rapper campano

Rocco Hunt e Gigi D’Alessio hanno svelato a sorpresa sui social la loro nuova collaborazione con un video che li ritrae insieme in studio mentre cantano “Giura”, brano inedito che farà parte del nuovo album di Rocco Hunt, “Ragazzo di giù”, in uscita il prossimo 25 aprile. Un incontro speciale tra due generazioni e due voci simbolo del Sud, che si uniscono in una canzone intensa e carica di emozione.

