“E’ vero manca oggi un ruolo della musica sui grandi temi del mondo“. Zucchero Sugar Fornaciari a Roma per presentare le due date del nuovo tour ‘Overdose d’amore’ al Circo Massimo, il 23 e 24 giugno, risponde alle domande dei giornalisti sul ruolo della musica e su ciò che l’arte può fare per influire su questi temi. Una riflessione amara la sua su una mancanza di protagonismo, dei musicisti in particolare, sui grandi destini del mondo. “Oggi – spiega – potremmo parlare delle guerre che ci sono in giro, di Putin, Trump, gli accordi, non accordi, Zelensky, Netanyahu, Gaza, Musk, ce ne sarebbero di argomenti però quelli per esempio non li citerei perché fanno luogo comune ormai. Cosa dici? Non diresti altro che quello che senti. Ovviamente ognuno ha le sue opinioni e a volte, soprattutto davanti a un pubblico numeroso, per esperienza è preferibile non toccare certi argomenti, se non buttati lì in modo abbastanza sarcastico. Perché se li approfondisci, non sai mai come arrivi”, ha detto il cantautore emiliano. “Pavarotti mi diceva: te pensa a cantare e non rompere… che non è qualunquismo – aggiunge – ci sono state varie occasioni dove sono stato al centro di polemiche per aver detto delle cose. Se me lo chiedete adesso, sono qui tranquillo, un agnellino, ma quando sei sul palco con tutta l’adrenalina che c’è e magari arriva una provocazione, purtroppo io faccio presto a passare dalla ragione al torto”.

