Il cantante parla per la prima volta della malattia che lo aveva costretto ad interrompere l'attività

Samuele Bersani parla della sua malattia dal palco del Teatro Arcimboldi di Milano. “Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio”, ha rivelato il cantante durante il suo concerto, andato in scena il 20 marzo 2025.

Bersani e il tumore al polmone

“Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però significa che mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per chi fa il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”, ha aggiunto Bersani parlando per la prima volta della malattia che lo aveva costretto a sospendere la sua attività per curarsi.

“E’ una malattia che ovviamente non auguro a nessuno – ha proseguito l’artista – però superati i 50 anni è anche logico che arrivino problemi che quando sei più giovane immagini di non dover mai affrontare. Tutti pensiamo che capiterà a qualcun altro ma non a noi. Pensiamo sempre di essere immuni, come i supereroi, alle sfortune e alle malattie gravi”.

Bersani all’Arcimboldi ringrazia i fan

Rivolgendosi al pubblico dell’Arcimboldi Samuele Bersani ha poi detto: “Vi ringrazio perché ho ricevuto una quantità di appoggio, solidarietà e affetto in un momento in cui ho dovuto decidere di interrompere le cose perché mi dovevo curare”. “Non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione”, ha proseguito Bersani che ha poi aggiunto: “Siamo molto più forti di quello che crediamo, ovviamente quando le cose vengono colte sul nascere. Io sono una testimonianza di questo. Altri prima di me hanno avuto questo problema, ci si da la forza tra noi quando capitano queste cose”.

