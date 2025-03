Non solo calcio e rugby, lo stadio di Sport e Salute protagonista da giugno ad agosto con una serie di grandi show

Dopo il calcio e il rugby, spazio ai grandi concerti che per due mesi accenderanno l’estate romana. E’ quanto attende lo stadio Olimpico tra giugno e agosto 2025. Smaltita la delusione per il mancato tour europeo dei Rolling Stones dopo i rumors su alcune date (per l’Olimpico si parlava proprio di maggio), nell’impianto romano gestito da Sport e Salute non mancheranno i concerti delle grandi star internazionali.

A Roma arriva Kendrick Lamar

Spicca soprattutto il gran finale del 2 agosto con Kendrick Lamar, che insieme a Sza porterà il nuovo progetto artistico presentato in anteprima assoluta al celebre Half-Time Show del Super Bowl a New Orleans. La data romana del rapper statunitense, unica tappa in Italia organizzata da Live Nations, sarà la ciliegina sulla torta di un programma ricco di eventi: si parte il 14 giugno con Ed Sheeran, per poi proseguire con Vasco Rossi (27-28 giugno), Marracash (30 giugno), Marco Mengoni (2 luglio), Pinguini Tattici Nucleari (4 luglio), Ultimo (10-11-13 luglio), Cesare Cremonini (17-18 luglio) e Stray Kids (30 luglio). Si chiude il 2 agosto con lo show più atteso, in uno stadio sempre più teatro dei grandi concerti oltre che dei grandi eventi di sport.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata