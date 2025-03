Annunciato il tour estivo, che anticipa i live nei palasport

Arriva venerdì il tanto atteso capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni: “radio vega” (Warner Music Italy), il nuovo album di Rose Villain, sarà fuori ovunque il 14 marzo.

Un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi.

Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

Di seguito la tracklist di “radio vega”:

01 il bacio del serpente feat. Guè (prod. Sixpm)

02 millionaire (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

03 no vabbè feat. Lazza, (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

04 ancora feat. Geolier, (prod. Sixpm, Chef P, Dbackinyahead, Tyrak)

05 musica per dimenticare (prod. Sixpm)

06 patrick bateman (prod. Rose Villain, Sixpm, Daykoda)

07 lacrimogeni feat. chiello, (prod. Sixpm, Mr. Monkey)

08 fuorilegge (prod. Sixpm, Cripo, okgiorgio)

09 bop feat. Fabri Fibra, (prod. Sixpm)

10 smith & wesson (prod. Sixpm)

11 tu sai (prod. Sixpm)

12 wtf (prod. Sixpm)

13 l’amore è un serial killer (prod. Sixpm)

Rose Villain: annunciato oggi il tour estivo, che anticipa i live nei palasport

Rose Villain ha anche appena annunciato il suo summer tour che la vedrà protagonista di alcuni dei maggiori festival italiani:

29 giugno – TRENTO LIVE FEST – TRENTINO MUSIC ARENA

3 luglio – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

19 luglio – MONDOVI’ (CN) – WAKE UP FESTIVAL

1 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA SANT’ALFONSO

12 agosto – ASCOLI PICENO – ASCOLI SUMMER FESTIVAL

18 agosto – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

21 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA

I biglietti per le date nei palasport sono già disponibili, mentre i biglietti per il tour estivo saranno in vendita da mercoledì 12 marzo alle ore 11:00 su Ticketone.it, nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.

L’annuncio dei live nei palasport è arrivato nel pieno del Festival di Sanremo 2025, appena prima della serata delle cover che l’ha vista interpretare “Fiori rosa, fiori di pesco” insieme a Chiello. L’artista ha calcato per il secondo anno di fila il palco del Teatro Ariston, portando per questa edizione il brano “fuorilegge” che ha esordito in Top 5 su Spotify Italia e attualmente è stabile nella Top 10, collezionando oltre 17 milioni di streaming.

