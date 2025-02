Proposta di matrimonio sul red carpet dei Grammy 2025. Il poeta Todd Boss, che ha partecipato all’album ‘A Dream So Bright: Choral Music of Jake Runestad’, candidato al premio miglior performance corale, ha chiesto la mano di Hila Plitmann, artista candidata alla statuetta di miglior compendio classico con ‘Mythologies II’. Boss prima si è inginocchiato con l’anello in mano e poi ha ricevuto il fatidico sì accompagnato dagli applausi dei presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata