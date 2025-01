(LaPresse) – E’ partito con un sold out da Milano sabato sera, il nuovo tour de Il Volo nei palazzetti italiani ‘Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport’ che prevede uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta. Le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble creano un’armonia travolgente insieme agli oltre 30 elementi sul palco tra orchestra e band diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio. A fare da sfondo, cinque grandi schermi scandiscono con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci di oltre due ore. La scaletta presenta un mix perfetto tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti.

Non possono mancare i brani del primo disco di inediti Ad Astra – tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 ‘Capolavoro’- e l’ultimo singolo ‘Tra le onde’, oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana. Il tour proseguirà con altre numerose date in tutta Italia: Treviso (@ Palaverde, 13 gennaio – sold out), Firenze (@ Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Bologna(@ Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (@ Inalpi Arena, 18 gennaio), Roma (@ Palazzo dello Sport, 21 gennaio), Eboli (@ Palasele, 23 gennaio), Bari (@ Palaflorio, 24 gennaio), Messina (@ Palarescifina, 26 gennaio). Dopo l’Italia il trio proseguirà ad ottobre con Live in Concert 2025 nelle principali capitali europee e con numerose date in America Latina, Stati Uniti e Canada.

