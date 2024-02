Le donne protagoniste agli Oscar della musica

Alla Crypto.com Arena di Los Angeles è andata in scena la 66esima edizione dei Grammy Awards, evento più importante della musica internazionale. ‘What was I mad for?’ di Billie Eilish, brano principale del film ‘Barbie’, si è aggiudicata il premio di canzone dell’anno. Taylor Swift ha vinto il suo 13° Grammy in carriera per il miglior album vocale pop, ‘Midnighits’, e sul palco al momento di ritirare il premio ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, ‘Tortured Poets Department’, prevista per il 19 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata