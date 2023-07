Splendida esibizione del cantautore, fan in delirio

Tiziano Ferro ha infiammato la Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, nell’ultima tappa del suo “TZN 2023”. Una serata speciale per l’artista, che ha visto sfumare l’appuntamento con Cagliari fra il 2020 e il 2021, poi spostato al 2023 e infine annullato. Sul palco dell’esclusivo anfiteatro naturale, Ferro ha mandato in delirio il suo pubblico con la sua voce inconfondibile e potente, ripercorrendo vent’anni di carriera costellati di successi.

