Il cantautore si confida a Fabio Fazio: "Durante il lockdown facevo lezioni tutti i giorni"

“Non faccio lezioni di italiano da due anni. Io amo l’Italia”. Scherza con Fabio Fazio – in un perfetto italiano – Ed Sheeran, tra gli ospiti dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’, su Rai 3. Alla domanda esplicita del conduttore – “Come te la cavi con l’italiano?” – il cantautore britannico ha poi aggiunto, sorridendo, in inglese: “Non so come dirlo, mi commuove sempre e mi dispiace tanto non riuscire a parlarlo bene dicendo tutte le cose che vorrei. Mi piacerebbe tanto impararlo bene, l’italiano. Però da due anni a questa parte non riesco a prendere lezioni. Invece, durante il lockdown, riuscivo a prendere lezioni tutti i giorni”. www.raiplay.it

