Le parole del cantante che quell'anno era in gara con la canzone 'L'immensità'

Don Backy ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 ha parlato anche del Sanremo 1967 e dello sconvolgente suicidio di Luigi Tenco. “Io ero fra quelli che avrebbero voluto continuarlo“, ha spiegato il cantante motivando la sua idea: “Io che ho legato a quella canzone il mio futuro non ammetto che qualcuno intervenga per bloccare quella che è la mia decisione di continuare a vivere e andare avanti, con la sua decisione invece di farla finita lì”. Parole che hanno lasciato stupita la conduttrice Serena Bortone: “Posso dirti che è un ragionamento un po’ spietato?”. Don Backy quell’anno era in gara con la canzone “L’immensità”. A vincere il Festival fu poi “Non pensare a me” cantata da Claudio Villa e Iva Zanicchi. Questa e altre trasmissioni sono disponibili sul sito www.raiplay.it.

