Le star in passerella a Las Vegas per la cerimonia di premiazione degli Oscar della musica latina

Star sul red carpet alla Michelob ULTRA Arena di Las Vegas per i Latin Grammys. Sfilano sul tappeto rosso Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony con Nadia Ferreira, Rosalía, Anitta e Vanessa Añez. L ‘uruguaiano Jorge Drexler è stato protagonista della serata vincendo sei premi su i sette per i quali era stato nominato, sorprendendo coloro che davano per scontato il trionfo di Bad Bunny, nomitato per dieci premi e che non era presente alla cerimonia. La seconda sorpresa è stata Rosalia che ha vinto l’album dell’anno per ‘Motomami’ (Digital Album).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata