Omaggio alla grande cantante e attrice scomparsa a 81 anni

Addio a Milva, nome d’arte di Ilvia Maria Biolcati: la cantante è morta a 81 anni. Era infatti nata a Goro in provincia di Ferrara, il 17 luglio del 1939. Negli anni ’60 e ’70 l’industria discografica puntava sui soprannomi animalier. Quindi Mina era la Tigre di Cremona, Iva Zanicchi l’Aquila di Ligonchio, Orietta Berti l’Usignolo di Cavriago. E Milva la Pantera di Goro.

Milva nata Ilvia Maria

I suoi genitori l’avrebbero voluto battezzare propria Milva, ma il parroco si oppose perché non c’era nessuna santa con quel nome. Per cui all’anagrafe la neonata fu registrata come Ilvia Maria. Iniziata la carriera alla fine degli anni ’50, già nel 1961 arriva terza a Sanremo, con ‘Il mare nel cassetto’. Dal 1961 al 2010, anno dell’addio alle scene, incide 37 album, oltre a interpretare un pugno di film e a essere una presenza fissa nei varietà televisivi Rai. Il suo inquieto talento la porta verso il teatro. Prima quello leggero, con Gino Bramieri, poi nei primi anni ’70, quello impegnato. L’incontro con Giorgio Strehler e il Piccolo Teatro è uno degli apici della carriera di Milva. Tutt’oggi la sua Jenny dei Pirati, in ‘L’opera da tre soldi’ di Bertolt Brecht, è considerata insuperata.

Tra il Maestro e la cantante fu un’intesa solo professionale? “Non ti dimenticherò mai, caro Giorgio e ti sarò vicina per sempre” scrive lei sui social nel 2017, per il ventennale dalla morte di Strehler. Altro non è dato sapere.

Militante di sinistra (era detta “la Rossa” non solo per il colore dei capelli e ‘La Rossa’ s’intitolava la canzone che Enzo Jannacci scrisse per lei), Milva ai song di Brecht e Kurt Weill ha dedicato album e recital.

La vita sentimentale inquieta

Limpido il suo talento, inquieta la sua vita sentimentale. Nel 1961 sposa il regista Marco Corgnati, morto nel 1992. Da lui, unico marito, ha l’unica figlia, Martina Corgnati, importante curatrice e critica d’arte. Sebbene lo considerasse “l’uomo più importante della sua vita”. Milva lascia Corgnati, nel 1969. Era stato lui a farle da pigmalione, avvicinandola al mondo della cultura.

Intreccia una relazione con l’attore Mario Piave, che nel 1979, quando la storia era già terminata, si uccide nella sua auto vicino a Ostia. Anche un altro compagno di Milva, anche lui attore, Luigi Pistilli, conoscerà un tragico destino. Affermato interprete di teatro e cinema, Pistilli si toglie la vita il 21 aprile del 1996 a Milano. Lascia una lettera di scuse a Milva, sua compagna per 5 anni, per un’intervista in cui l’aveva attaccata con durezza.

Con Massimo Gallerani, filosofo e paroliere, fu “Un amore fatto di passione ma anche di tante altre cose. Certamente la vicenda sentimentale più completa della mia vita”. Ma dopo una quindicina d’anni, nel 1989, Gallerani lascia Milva per una ragazza più giovane. La Pantera di Goro cade in una depressione da cui si salva tuffandosi nel lavoro, tra canzoni, Festival di Sanremo e teatro.

La sua ultima apparizione risale al maggio di un anno fa: un cameo nel finale del videoclip della canzone ‘Domani è Primavera’ di Dario Gay. Un brano inciso per l’emergenza Covid. Fino all’ultimo, Milva è stata dalla parte di chi soffre.

