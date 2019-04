Mtv Vmas sbarcano in New Jersey: appuntamento il 26 agosto

Una location inedita per uno show iper connesso. Sono alle porte gli Mtv Video Music Awards che si lasciano alle spalle le classiche sedi di New York e Los Angeles per approdare in New Jersey. La serata, dedicata alle migliori clip musicali dell'anno, si terrà lunedì 26 agosto alle 21 ora americana (le 3 di notte italiane) in diretta dal Prudential Center. In Italia lo show sarà trasmesso su Mtv (canale Sky 130). L'evento promette elettrizzanti performance, momenti virali e una nuova esperienza 'immersiva'. Sull'onda del successo social, il degli artisti e potrà prendere il controllo della propria esperienza Vmas attraverso una serie di short-form trasmessi su Twitter. Mtv chiederà al pubblico attraverso un sondaggio social di scegliere quali star vogliono vedere, seguirne il backstage e il dietro le quinte, attivare una live cam durante i momenti salienti dello spettacolo.

Il Garden State, lo 'Stato giardino', come viene anche chiamato il New Jersey, farà da cornice a uno dei più importanti eventi della musica mondiale. "Il New Jersey ha un'incredibile eredità musicale ed è la patria di alcuni dei più grandi artisti del mondo tra cui Frank Sinatra, 'The Boss' Bruce Springsteen, Queen Latifah, Bon Jovi, Whitney Houston, Jonas Brothers, Fugees, Halsey. La lista è ampia e senza fine", ha affermato Bruce Gillmer, produttore esecutivo degli Mtv Vmas, executive producer, global head of music and talent, Viacom e co-brand head, Mtv International. "Ora - aggiunge Gilmer il simbolo del nostro premio pianta la sua bandiera in questo Stato per celebrare tutto ciò che il New Jersey ha dato ai fan della musica di tutto il mondo". Grande entusiasmo per l'evento all'interno della struttura del Prudential Center: "Siamo incredibilmente orgogliosi di ospitare uno dei più premiati e amati show del settore musicale, i Vmss, al Prudential Center, la casa dello sport e dell'intrattenimento nel New Jersey, una delle località turistiche più famose al mondo", ha affermato Sean Saadeh, Evp Entertainment del Prudential Center. "La grandezza degli artisti e dei partecipanti che attendiamo ai Vmas di quest'anno rispecchia l'incredibile talento che caratterizza il nostro palco in occasione degli oltre 175 eventi che si svolgono ogni anno.

Questa è un'enorme opportunità per celebrare il patrimonio musicale del New Jersey". Della stessa opinione Scott O’Neil, Ceo di Harris Blitzer Sports&Entertainment, compagnia proprietaria del centro: "Siamo entusiasti di accogliere le stelle più brillanti dell'industria musicale e dell'intrattenimento nel Prudential Center, nella città di Newark e nello stato del New Jersey". Non resta che aspettare per sapere chi saranno i performer in gara, le special guest e le esibizioni.

