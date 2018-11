Mtv, torna #Riccanza: la scintillante vita di sette ricchi italiani

Non c'è due senza tre. Torna su Mtv, canale 130 di Sky, '#Riccanza3', o meglio #Riccanza al cubo. La terza stagione del docu-reality sui giovani ricchi italiani e le loro scintillanti vite andrà in onda a partire da martedì 4 dicembre alle 22.50. Quattordici puntate dedicate a 7 rampolli del Bel Paese tra viaggi, feste, supercar e la loro sfarzosa quotidianità.

Nel cast novità e conferme. Faranno il loro esordio televisivo Angelo e Antonio, due cugini siciliani patiti di sport estremi, Elvezia, 29enne appassionata di equitazione e col sogno di aprire un ristorante di lusso, e Giorgia e Alessia, sorelle che hanno nella moda e nello shopping le due loro grandi ragioni di vita. Insieme ai 'nuovi ricchi' torneranno anche Farid, protagonista di '#Riccanza' sin dalla prima puntata, e Juan, della seconda stagione. A rendere l'edizione ancora più 'luccicante' alcuni ospiti speciali tra cui Andrea Damante (ex tronista di 'Uomini e Donne' e gieffino, nonché cugino di Angelo) e Giulia Salemi (ex protagonista dello show e tuttora nella casa del 'Grande Fratello Vip'). A fare da colonna sonora, gli immancabili pezzi del 'Pagante', gruppo musicale milanese che ha firmato sin dagli esordi la sigla del programma.

La 'riccanza' non conosce confini. Lo show ha debuttato con la prima stagione francese 'Richissitudes' e la versione italiana è stata trasmessa invece su Mtv Spagna. Ma non finisce qui. Dal 19 febbraio tocca a 'Riccanza World', sorta di spin off del programma che avrà come protagonisti 6 facoltosi millennials europei riuniti sull'isola di Capri. L'aristocrazia giovane di 'The Royal World' sarà invece in onda dal 15 gennaio con una speciale anteprima il 25 dicembre.

I PROTAGONISTI DI #RICCANZA3.

Angelo Fasciana e Antonio Ferraro - I due cugini siciliani: Angelo, 21 anni, vive a Gela (Caltanissetta) nella villa di famiglia e sogna di diventare produttore musicale. Antonio, 24 anni, vive e studia marketing a Milano. Entrambi amano cimentarsi negli sport più svariati.

Elvezia - La principessa rock: ventinovenne originaria di Napoli è una fashion blogger, attratta da tutto ciò che luccica ma anche dall'equitazione e dalle avventure sportive estreme. Sogna di aprire un ristorante di lusso.

Giorgia & Alessia Morosi Visentin - Le sorelle e migliori amiche: Figlie di un avvocato e di un'imprenditrice, Giorgia (21 anni) e Alessia (23 anni) sono studentesse e modelle. Si dividono tra viaggi e vita mondana del capoluogo meneghino.

Farid Shirvani - Una delle colonne portanti di #Riccanza: in quest'edizione ha espresso maggiormente la sua passione per il basket e per le sue sneakers originali.

Juan Fran Sierra - King della moda: già presente dalla seconda edizione, lo ritroviamo tra i protagonisti. Shopping, vita on the road e amicizie a 5 stelle sono all'insegna delle sue giornate.



