Real Time, Ignazio Moser e Raffaello Tonon ospiti della seconda puntata di "Rivelo"

I due volti dello spettacolo ospiti del programma condotto da Lorella Boccia, in onda alle 23.45 su Real Time

Ignazio Moser e Raffaello Tonon saranno ospiti della seconda puntata di "Rivelo", il programma di Lorella Boccia in onda su Real Time dalle 23:45. I due volti dello spettacolo racconteranno particolari della loro vita che non sono ancora stati svelati. Moser parlerà della sua Cecilia: "Spero sia lei la madre dei miei figli", questo un estratto della sua intervista. L'ex assessore della Comunicazione, Legalità e Grandi Eventi del comune di Campobello di Mazara (Trapani) ha etichettato la sua carriera politica come "l'esperienza più brutta della mia vita" e sulle nozze tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback ha commentato: "Ho preferito lavorare piuttosto che andare al loro matrimonio”.

Chi è Lorella Boccia. Boccia è uno dei nuovi volti del gruppo Discovery. Ha condotto insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta “Amici Casting” e la scuola di “Amici di Maria de Filippi” attualmente in onda dal lunedì al venerdì alle 13:50 su Real Time. Dopo varie esperienze tra tv, teatro e cinema, l'approdo alla conduzione di "Rivelo" dove dodici ospiti noti riveleranno curiosità sulla loro vita. In totale sono sei le puntate dalla durata ciascuna di 60 minuti. Le interviste sono disponibili anche su Dplay o su App Store e Google Play. Sarà possibile commentare le puntate su Instagram o Facebook con l'hashtag #Rivelo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata