Morto l'attore svizzero Bruno Ganz: fu Hitler nel film 'La Caduta'

È morto l'attore svizzero Bruno Ganz. Aveva 77 anni, secondo quanto fa sapere la Dpa che cita il suo staff. L'attore è morto la notte scorsa a Zurigo. Di origine svizzera, aveva iniziato la sua carriere nel teatro e aveva lavorato con registi come Peter Zadek e Claus Peymann. Indimenticabili le sue interpretazioni dell'angelo nel 'Cielo sopra Berlino' di Wim Wenders e di Adolf Hitler ne 'La caduta' di Oliver Hirschbiegel del 2004.

Molto amato anche in Italia, l'attore vinse il David di Donatello nel 2000 come migliore attore protagonista con il film 'Pane e tulipani' di Silvio Soldini.

Legato sempre alla sua prima passione, il teatro (negli anni '70 fu tra i fondatori di una compagnia berlinese di ispirazione brechtiana), Ganz era però sempre molto richiesto dai registi per il cinema, dove ha recitato in numerosissimi film, spesso da protagonista. Tra gli altri, oltre ai due già citati, 'L'amico americano', anche questo di Wenders, nel 1977, e il classico del genere horror 'Nosferatu, il principe della notte', dove recitò al fianco di Klaus Kinski diretto da Werner Herzog. L'ultimo film in cui ha recitato è la pellicola di Lars Von Trier 'La casa di Jack', presentato al Festival di Cannes nei mesi scorsi.



