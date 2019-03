È morto Keith Flint, il frontman dei Prodigy

Keith Flint, iconico frontman del gruppo elettronico anni '90 dei Prodigy, è morto a 49 anni. Ne dà notizia il Daily Mail, spiegando che la polizia è stata chiamata nella sua casa di Dunmow, nell'Essex, intorno alle 8 di questa mattina. Flint è stato trovato morto all'interno della proprietà, la polizia riferisce che il decesso non è trattato come sospetto.

Cantante e ballerino dei Prodigy era la perfetta incarnazione della musica anni '90 in Inghilterra: un misto di techno, dance e punk. L'avventura dei Prodigy cominciò nel 1990 e Flint inizialmente era uno dei due ballerini del gruppo. Dopo sei anni, però, il gruppo sceglie di far cantare lui nel singolo Firestarter: nel video del brano Flint mostrava il suo nuovo look punk. Poi nel 2009 Flint canta in varie tracce, tra cui Omen, Take Me to the Hospital, Run with the Wolves, Piranha e Colours.

