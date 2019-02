Lutto nel mondo della moda: è morto Karl Lagerfeld

Lo stilista e fotografo tedesco Karl Lagerfeld è morto a 85 anni nei pressi Parigi. Lo riporta il sito francese Paris Match. Secondo Purepeople, Lagerfeld , à Neuilly-sur-Seine, nel dipartimento di Hauts-de-Seine. Era direttore creativo di Fendi e di Chanel.

La notizia della morte di Lagerfeld è stata confermata anche dalla maison Chanel, di cui era direttore artistico da 36 anni. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime settimane, tanto che lo stilista, per la prima volta, non si era presentato per salutare il pubblico al termine della sfilata di Chanel della collezione primavera-estate lo scorso gennaio a Parigi. Sarà Virginie Viard, la direttrice dello studio di creazione di moda di Chanel e braccio destro da 30 anni di Karl Lagerfeld, a prendere il posto dello stilista tedesco alla creazione delle collezioni della maison francese.

Omaggi - "Karl, il tuo genio ha toccato le vite di molti, specialmente quella di Gianni e la mia. Non dimenticheremo mai il tuo incredibile talento e la tua ispirazione infinita. Abbiamo sempre imparato da te", questo il messaggio (scritto in inglese) che Donatella Versace ha affidato a Instagram, insieme a una foto che li ritrae insieme.

Anche Carla Bruni ha ricordato Karl Lagerfeld sul social network. "Caro Karl, grazie per tutte le scintille, per aver portato bellezza e leggerezza nel nostro mondo, così tanto colore nel buio, così tanto umorismo nei nostri giorni noiosi", scrive la moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, postando poi una foto che la ritrae insieme al direttore artistico di Chanel. "Penso che che non avresti voluto troppe lacrime o troppi fiori ma tu mancherai a me e al mondo intero. Riposa in pace", conclude Carla Bruni.



