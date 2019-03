È morto Dick Dale, il papà della canzone culto di "Pulp Fiction"

Il suo nome dirà poco a molti, ma bastano poche note del celebre riff di chitarra che apre il film cult Pulp Fiction per rendere chiaro a tutti di chi si sta parlando. È morto a 81 anni Dick Dale: il rocker californiano noto soprattutto per la composizione di Misirlou, la canzone che suona durante la scena di apertura della pellicola di Tarantino.

La sua scomparsa, avvenuta sabato, è stata confermata su Facebook da Dusty Watson, batterista in passato in tournée con Dale, ma le cause del decesso sono state rivelate. Soprannominato il 'Re della Surf Guitar', è stato proprio lui a inventare il genere musicale del surf rock negli anni '50. Il lavoro di Dale ha influenzato una intera generazione di musicisti tra cui The Beach Boys, Eddie Van Halen e Jimi Hendrix. Nel 1994 descrisse il suo stile in un'intervista al New York Times come "la rappresentazione del potere di Madre Natura, della nostra Terra, del nostro oceano".

Secondo la biografia pubblicata sul suo sito web, Dale ha lavorato con il pioniere della chitarra elettrica Leo Fender per sviluppare amplificatori e diffusori in grado di resistere al volume con il quale suonava, sfondando i limiti elettronici dell'epoca e guadagnandosi il soprannome di 'Padre dell'Heavy Metal'. In tanti hanno reso omaggio sui social alla sua arte, a partire dal Beach Boy Brian Wilson, che ha twittato: "Mi è dispiaciuto sapere della morte di Dick Dale. La sua chitarra ha avuto una grande influenza su tutti noi, e abbiamo inciso una cover di 'Misirlou' nel nostro album del 1963 'Surfin' Usa'. Mandamo il nostro affetto alla famiglia di Dick". Il chitarrista dei Queen Brian May ha subito scritto: "RIP Dick Dale - Padre del surf guitar, ti ringraziamo tutti. Continua a fare rock".



