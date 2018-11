Lutto nel mondo del cinema: è morto Bernardo Bertolucci, aveva 77 anni

È morto a Roma, dopo una lunga malattia, Bernardo Bertolucci. A dare la notizia è Irene Bignardi sul sito di Repubblica. Il regista di capolavori come 'Ultimo tango a Parigi', 'Piccolo Buddha', 'Novecento', 'The Dreamers' e 'L'ultimo imperatore', con cui vinse l'Oscar per la miglior regia e la migliore sceneggiatura non originale nel 1988, aveva 77 anni. Unico italiano ad aver vinto l'ambita statuetta per la regia, era nato il 16 marzo 1941 a Parma.

I messaggi di cordoglio. Il presidente Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini hanno espresso a nome di tutta la Rai il più profondo cordoglio per la scomparsa di Bertolucci. "Con Bertolucci l'Italia e il mondo intero perdono un protagonista assoluto dell'arte e della cultura. Le sue opere hanno segnato la storia della cinematografia mondiale, la sua inarrivabile capacità di mescolare la bellezza con la complessità dell'animo umano gli ha consentito di raccontare storie semplici e grandi affreschi storici con la stessa identica maestria. Il Servizio pubblico onorerà la sua memoria come merita la figura di un gigante del Novecento", si legge nel comunicato.

"E' molto triste dire addio a un carissimo amico e a un regista di grande talento come Bernardo Bertolucci, che con il suo lavoro è riuscito a trasportarci in dimensioni artistiche uniche", le parole di Franco Zeffirelli.

"Un giorno triste per la cultura, se n'è andato Bernardo Bertolucci uno dei grandissimi maestri del cinema italiano, un gigante del Novecento", è il commento dell'ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ricorda: "Ho avuto modo di incontrarlo nel corso del mio incarico di governo quando, con la generosità e il grande impegno civile che lo hanno contraddistinto per tutta la vita, ha voluto dare il proprio contributo per portare in porto la nuova legge cinema. Le sue opere - conclude Franceschini - hanno emozionato e fatto discutere intere generazioni e reso grande nel mondo il cinema italiano".

"Addio al grande maestro Bernardo Bertolucci, con le sue opere e i suoi capolavori ha segnato per sempre la storia del cinema mondiale. L'Italia intera gli rende omaggio", scrive su Twitter Virginia Raggi.

Matteo Renzi sceglie invece Instagram per ricordare il grande regista. "Ci ha lasciato Bernardo Bertolucci, uno dei grandi maestri del cinema italiano. Lo ricordo da spettatore delle sue opere, come tutti. Ma anche come prezioso consigliere quando decidemmo di scrivere la nuova legge sul cinema a Palazzo Chigi: per la prima volta un Governo aumentava i fondi della cultura e scriveva una legge sul cinema partendo dai suggerimenti dei Premi Oscar. Grazie Maestro, è stato un onore. Rip", si legge nel post dell'ex premier.

