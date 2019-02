Morta a 44 anni l'attrice di CSI Lisa Sheridan: cause da chiarire

Lisa Sheridan, attrice 44enne famosa per i ruoli nelle serie 'CSI', 'Invasion' e 'Halt and Catch Fire', è morta nella sua casa di New Orleans, negli Stati Uniti. Lo ha riferito il suo manager, Mitch Clem, che ha confermato la notizia al sito del settimanale americano People. Sono in corso accertamenti sulle cause: "stiamo aspettando i risultati dei medici legali", ha precisato l'agente, che ha escluso che si tratti di suicidio: "La famiglia è stata categorica nell'escludere che si tratti di suicidio. Qualsiasi ipotesi contraria è al 100% infondata", ha dichiarato Clem.

