Molestie, Placido Domingo annulla concerto pre-olimpico per accuse

di ect

Tokyo (Giappone), 8 nov. (LaPresse/AFP) - Il tenore spagnolo Placido Domingo, accusato di molestie sessuali da una ventina di donne, ha annullato il concerto in programma per aprile 2020 in vista delle Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo. Lo hanno annunciato gli organizzatori. "Dopo una profonda riflessione, ho preso la decisione di non partecipare al Kabuki-Opera a causa della complessità del progetto", ha detto Placido Domingo citato in una comunicazione del Comitato di organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo.

