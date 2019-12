Modella e psicologa, la giamaicana Toni-Ann Singh è miss Mondo 2019

E' giamaicana la ragazza più bella del Pianeta. Toni-Ann Singh è stata incoronata sabato sera a Londra Miss Mondo 2019. Modella di 23 anni, si è laureata in psicologia all'Università della Florida. "A tutte le ragazze di tutto il mondo dico: "Per favore, credete in voi stesse. Siete degne e capaci di realizzare i vostri sogni", il suo tweet dopo la vittoria. Sul podio anche Miss Francia e Miss India.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi