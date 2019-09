Moda, è morto il fotografo Peter Lindbergh

È morto a 74 anni il fotografo di moda tedesco Peter Lindbergh. Lo riferisce ad AFP la famiglia. Nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, Lindbergh era di nazionalità tedesca. Conosciuto per i suoi scatti in bianco e nero di star e modelle, ha collaborato con numerose riviste di moda e ha partecipato a un gran numero di pubblicità, facendo delle sue foto delle immagini iconiche del mondo della moda.

Fra le riviste con cui Lindbergh ha collaborato ci sono Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar e The New Yorker; e ha partecipato alla realizzazione di diverse pubblicità, come pure al famoso calendario Pirelli. "Considerato un pioniere nella sua arte, ha saputo ridefinire la fotografia di moda contemporanea e i suoi standard di bellezza sublimando le donne di ogni età", sottolinea la famiglia, senza dare altri dettagli sul luogo o le circostanze della morte. Ancora attivo e presente sui social network, il fotografo aveva appena partecipato al numero di Vogue Uk del mese di settembre, con la duchessa di Sussex Meghan come caporedattrice. Per l'occasione, lui che amava fotografare le donne senza trucco, ma in pose spesso espressioniste, aveva immortalato l'attrice Salma Hayek, la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e ancora la giovane attivista svedese Greta Thunberg. I suoi ritratti in bianco e nero, sullo sfondo di paesaggi industriali, erano diventati il marchio di fabbrica del fotografo che aveva contribuito all'emergere del fenomeno delle super-modelle negli anni '90 fotografando Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Proprio Evangelista lo ha ricordato su Instagram postando una foto che li ritrae insieme e definendosi "con il cuore distrutto"



