Naomi Campbell compie 50 anni. 'La mia bellezza ha i suoi segreti'

di Sabina Donadio

Molti pensavano che non invecchiasse mai, sempre perfetta, iconica nella sua bellezza statuaria. E invece anche Naomi Campbell, la top delle top model, la regina delle regine in passerella, arriva oggi a superare la soglia dei 50 anni. Ma lo fa come se per lei il tempo non fosse passato.



In un'intervista al Wall Street Journal ha rivelato il suo segreto di eterna giovinezza: "Mangio solo a pranzo. Il pranzo è in realtà la mia cena, perché mangio una sola volta al giorno. La domenica mi concedo dei dolci. Nelle giornate calde do spazio ai succhi per le vitamine e i sali minerali. Sto intere giornate senza toccare cibo, a volte anche per intere settimane. Per me non è un sacrificio, ascolto cosa mi dice il mio corpo, insomma mangio solo quando ne ho voglia". Eh, cara Naomi, verrebbe da dire: anche noi comuni mortali "ascoltiamo il nostro corpo", ma lui ci dice di mangiare, e mangiare, e mangiare…

Del resto, la Campbell non fuma e non ama fare esercizio fisico. Ha avuto gravi problemi di dipendenza da cocaina e alcol negli anni Novanta, quando entrò in un programma di riabilitazione. Ma da allora, giura chi la conosce, solo vita sana. Addirittura con comportamenti curiosi che qualcuno potrebbe definire eccessivi. Notoriamente ipocondriaca e maniaca della pulizia, anni fa Naomi fu sorpresa da un paparazzo mentre 'sanificava' il suo posto a sedere su un aereo. Secondo il testimone, la Venere Nera igienizzava tutto con alcol, compreso l'oblò, sempre indossando guanti e mascherina. E stiamo parlando di un'epoca in cui il coronavirus era di là da venire.



Di recente sono girate sui media foto di lei all'aeroporto in tuta protettiva, copriscarpe, mascherina FFP3 con filtro al carbonio, guanti e visiera da chirurgo. Sì, perché in queste settimane di lockdown la diva non si è smentita, e anzi la sua storica ossessione per germi e batteri ha trovato una drammatica conferma nelle restrizioni a cui tutti ormai siamo abituati. Dal suo talk su YouTube ('No Filter With Naomi') elargisce consigli per mantenere alto il livello di igiene personale, concedendosi soltanto la civetteria di suggerire "un buon profumo, sempre: è una cosa irrinunciabile in quarantena".



Qualcuno potrebbe considerarla esagerata, e le accuse degli hater non sono mai mancate. Ma se arriva a 50 anni in gran forma evidentemente ha ragione lei. La sua prima copertina è stata nel 1986, su 'Elle'. Aveva 24 anni. La sua ultima, pochissimo tempo fa, a 49 anni, è stata quella del magazine 'Essence': un selfie ultra-professionale appoggiata a una scala di casa sua, con un abito vintage disegnato da Karl Lagerfeld. Tra una cover e l'altra sono passati 25 anni. In un soffio.

