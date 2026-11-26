È disponibile dal 20 novembre su Prime Video, in tutto il mondo, “PLEIN – Family. Business. Dreams.”, la serie documentario in sei episodi dedicata a Philipp Plein, fondatore e direttore creativo del gruppo di moda che porta il suo nome. La serie non è una semplice biografia o il racconto di un successo. Al centro c’è una domanda: che cosa spinge una persona a volere che ogni cosa da lui immaginata esista davvero, e qual è il prezzo che paga, lui e chi gli sta accanto. La risposta di Plein è in una frase: “Il vero lusso per me è quando hai un’idea in testa e riesci a trasformarla in realtà: poter realizzare i propri sogni”. Il lusso, in questa accezione va oltre il possesso e l’ostentazione. È la libertà di dare forma alle proprie idee, insieme alla responsabilità che ne deriva. “La serie mostra che cosa comporti questa scelta nella pratica: decidere in prima persona, rispondere di ogni dettaglio, non poter delegare l’ultima parola”, ha commentato Carmine Rotondaro, Chief Business Officer of the Philipp Plein Group. “L’indipendenza è raccontata come un tratto della personalità irrinunciabile e una condizione di lavoro: dà la libertà di seguire la propria visione senza doverla giustificare e toglie ogni alibi quando la visione si rivela sbagliata”.

Phillip Plein BEL AIR Home

L’impresa appare così come un’opera d’autore più che come un’organizzazione, e porta la firma di chi l’ha voluta. Un creativo che però si prende tutte le responsabilità del manager e risponde verso chi lavora nell’azienda, chi sceglie i prodotti, verso chi ha creduto nel progetto quando era soltanto un progetto. Questa responsabilità è il filo rosso del racconto dietro le immagini di lusso e sfarzo esagerate mostrate allo spettatore e funzionano narrativamente da iperbole per rendere la dimensione del business che Plein ha creato. La serie fa emergere anche il rovescio della medaglia: la pressione, l’insofferenza verso il «non si può», il rischio di chiedere troppo a sé stessi e agli altri. Il racconto non lo attenua, ed è questo a renderlo credibile. La tesi è che l’ambizione non sia per forza una virtù o un difetto ma sorpattutto un’energia, e come tale debba essere governata.

La famiglia

All’ambizione fa da contrappeso la famiglia, che nella serie non è uno sfondo ma ha un ruolo altrettanto importante. In un mondo in cui quasi tutto si può progettare, commissionare e rifare, gli affetti e i sentimenti non si possono controllare: obbligano a misurare le proprie azioni con un metro diverso dal risultato. La madre Hanne, accanto a lui dagli inizi, è la voce che non si lascia impressionare e che sa dirgli di no. La sua presenza ricorda una cosa semplice e spesso dimenticata: chi decide per molti ha bisogno di qualcuno che non gli debba nulla e che, per questo, possa dirgli la verità. La compagna Andreea Sasu e i figli ricordano che esiste un tempo che non si può comprimere né programmare. Un bambino non conosce il calendario delle sfilate; una persona amata che sta male non può attendere la fine di una riunione. La famiglia diventa così il luogo in cui il successo smette di contare, conta soltanto esserci. È qui che il racconto trova il suo tono più vero: nella distanza tra l’uomo che governa ogni dettaglio e quello che, davanti a ciò che non dipende da lui, può soltanto essere presente e vicino a chi ama. E nella scoperta che le due figure non si contraddicono: è la seconda a dare senso alla prima.

Il gruppo Philipp Plein

Philipp Plein è il fondatore e il direttore creativo del gruppo Philipp Plein, cui fanno capo i marchi Philipp Plein, Plein Sport e Billionaire. Il gruppo è indipendente e resta di proprietà del suo fondatore; conta circa 100 negozi nel mondo e un fatturato di oltre 200 milioni. L’Italia è il suo secondo mercato dopo gli Stati Uniti. Accanto all’abbigliamento, l’offerta comprende orologi, gioielli, occhiali, profumi e collezioni per la casa. Milano è uno dei centri dell’attività del gruppo: qui hanno sede lo showroom e gli uffici italiani, qui sfilano le collezioni e qui ha aperto The Plein Hotel, con tre ristoranti. Italiana è anche una parte rilevante della produzione: una parte delle collezioni del gruppo sono realizzate in Italia, da laboratori e fornitori con cui l’azienda lavora da anni e di cui condivide la cura per i materiali e per le lavorazioni.