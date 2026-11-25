È morta a 87 anni Veruschka von Lehndorff, considerata la prima supermodella tedesca e diventata un’icona internazionale della moda e della fotografia. La notizia è stata confermata a Bild, Der Spiegel e Zdf dalla famiglia.

Celebre per il suo stile eccentrico e i suoi innovativi progetti di bodypainting, Veruschka raggiunse la fama mondiale negli anni Sessanta, anche grazie alla sua partecipazione al film “Blow-Up” di Michelangelo Antonioni. Nel 1966, pochi minuti sul grande schermo nel film del regista italiano furono sufficienti a renderla immortale. “Non ho mai capito perché avessi tanto successo: con appena due scene e una battuta sono diventata famosa in tutto il mondo”, raccontò in seguito la modella.

Alta 1,83 metri e dotata di un’aura enigmatica, Veruschka fu tra le donne più fotografate della sua generazione. Lavorò a Parigi e New York, apparve sulle copertine delle principali edizioni di Vogue e nel 1967 su quella della rivista americana Life. Per un periodo fu tra le modelle più pagate al mondo.

Una vita tra l’infanzia sofferta e i fasti dello spettacolo

Nata il 14 maggio 1939 in Prussia orientale con il nome di Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, ebbe un’infanzia segnata dalla tragedia. Il padre, il conte Heinrich von Lehndorff-Steinort, partecipò alla resistenza contro Hitler e alla congiura del 20 luglio 1944. Dopo il fallito attentato, fu arrestato e giustiziato a Berlino-Plötzensee il 4 settembre dello stesso anno. Veruschka aveva appena cinque anni. La famiglia fu perseguitata: la madre, incinta, venne internata in un campo di lavoro, mentre lei e le sorelle furono trasferite in una struttura per bambini gestita dalle SS. Dopo la guerra, la famiglia perse la propria tenuta e visse tra campi profughi e diverse località. Dopo aver studiato arte e essersi trasferita in Italia, Veruschka fu scoperta a Firenze dal fotografo Ugo Mulas e iniziò la carriera di modella. In seguito trasformò il proprio corpo in una tela, sperimentando travestimenti, performance e bodypainting, fino a mimetizzarsi con pietre, piante, muri e paesaggi. A metà degli anni Settanta si allontanò in gran parte dal mondo della moda, dopo contrasti con la direttrice dell’edizione americana di Vogue. Rifiutando di essere considerata soltanto per la propria bellezza, continuò a lavorare come pittrice, fotografa e artista performativa. Negli ultimi anni viveva appartata a Berlino, ma manteneva un rapporto stretto con le nuove generazioni di artisti. È morta nella propria casa, circondata da amici e familiari. Parte del suo archivio è stata donata al Museo della Prussia orientale di Lueneburg.