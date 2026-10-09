Saint Laurent, Anthony Vaccarello lascia la direzione creativa dopo dieci anni

Saint Laurent annuncia l’uscita di Anthony Vaccarello, che ha guidato la direzione creativa della maison dal 2016. Nel corso dell’ultimo decennio, Anthony Vaccarello ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Saint Laurent, contribuendo a rafforzarne l’identità e l’influenza nel mondo della moda e della cultura.

Anthony Vaccarello alla sfilata della collezione donna Saint Laurent Autunno/Inverno 2025-2026 (Foto AP/Thomas Padilla)

Cédric Charbit, presidente e amministratore delegato di Saint Laurent, ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ad Anthony per i dieci anni di dedizione al servizio della maison. Nel corso del suo mandato, ha condotto Saint Laurent lungo una traiettoria di straordinario sviluppo, contribuendo ad affermarla ai massimi livelli in termini di desiderabilità e immagine, e realizzando un lavoro di assoluto rilievo sia sotto il profilo creativo sia per il suo impatto culturale”. Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ad Anthony per il contributo apportato a Saint Laurent negli ultimi dieci anni. Grazie alla sua visione creativa e ai suoi elevati standard, ha contribuito a rafforzare l’influenza di una delle più prestigiose maison di alta moda francesi, mentre ci apprestiamo ad aprire un nuovo capitolo della sua storia”.