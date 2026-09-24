Meloni alla Milano Fashion Week 2026, le foto della premier alla cena di gala

Giorgia Meloni ha partecipato alla cena di gala della Milano Fashion Week 2026, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. “Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest’anno, in un momento che non è facilissimo per un comparto che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza, non solamente con i provvedimenti, non solamente con le risorse, avrà visto i 100 milioni per incentivare gli investimenti. L’ultima di tante cose che stiamo facendo”, ha detto la presidente del Consiglio.

“Però anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”, ha aggiunto la premier.

Giorgia Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week, Milano, 23 settembre 2026 (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse)

Giorgia Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week, Milano, 23 settembre 2026 (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse)

Giorgia Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week, Milano, 23 settembre 2026 (Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse)