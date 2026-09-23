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mercoledì 23 settembre 2026

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Milano Fashion Week 2026, lo spettacolare show in Galleria organizzato da Vogue

LaPresse
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Martedì sera gran parte dell’élite della moda italiana si è riunita a Milano in occasione dell’annuale spettacolo di moda organizzato da Vogue nella storica Galleria Vittorio Emanuele II, con esibizioni di Alicia Keys e della star del balletto italiano Roberto Bolle che ha aperto la Milano Fashion Week 2026. Tra il pubblico Jennifer Lopez, arrivata insieme agli stilisti Dolce e Gabbana, che ha sfoggiato un abito da sera nero.

A metà tra sfilata e spettacolo culturale, l’edizione di quest’anno di “Vogue World” ha messo in risalto l’artigianato italiano e la creatività umana nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i presenti anche calciatori di Inter e Milan con Calhanoglu e Pavard tra i nerazzurri e Lorenzo Ossola e Ruben Loftus-Cheek tra i rossoneri.