Valentino, il primo tagliatore: "Già all'epoca era delicato ed educato"

Sebastiano Di Rienzo, il primo tagliatore di Valentino Garavani, in uscita dalla camera ardente dello stilista adibita in piazza Mignanelli a Roma, ha raccontato un curioso aneddoto: “Valentino, con Giammetti, mi chiamò nella sala rossa e mi chiese se volevo fare il tagliatore. Io gli risposi che volevo parlare con la signorina Ina, la premiere. Avevo 20 anni e lui mi rispose ‘ma cosa le va, di spunzecchiare per tutta la vita?’. Non volevo offenderlo, volevo vedere se ero all’altezza. Poi accettai subito”. “Valentino all’epoca era identico ad adesso – ha proseguito Di Rienzo – Delicato, educato. La parola più spregevole che gli ho sentito dire, rivolgendosi a dei giornalisti che parlavano male di lui, è stata ‘vadano a farsi friggere’ “.