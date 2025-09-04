Giorgio Armani, la morte dello stilista vista dai siti internazionali: “L’ultimo imperatore della moda italiana”

La notizia della morte dello stilista Giorgio Armani, scomparso oggi giovedì all’età di 91 anni, è sulle homepage dei principali siti internazionali.

Dalla BBC alla Tass

L’emittente britannica BBC riporta la notizia definendo Giorgio Armani come “l’archetipo dello stile e dell’eleganza italiani“.

La notizia della morte di Giorgio Armani è anche in apertura del sito dell’agenzia di stampa russa Tass.

Cnn, Bfmtv, El Pais

Anche l’emittente statunitense Cnn riporta la notizia, corredata da una foto dello stilista alla settimana dell’alta moda autunno-inverno 2023-2024 a Parigi.

L’emittente francese Bfmtv sceglie di aprire la sua homepage con il ricordo dello stilista mentre Le Figaro lo incorona come “l’ultimo imperatore della moda italiana”.

El Pais lo descrive come il “fondatore di una delle aziende di moda più influenti dell’ultimo mezzo secolo“. La Bild lo definisce “icona della moda“, mentre Rbc-Ucraina lo celebra come “il leggendario stilista italiano“.

Il New York Times denomina Giorgio Armani ‘il maestro del tailleur’. Il Guardian lo ricorda per aver costruito “un impero globale”.

“Il suo stile essenziale ha dominato il red carpet”, è l’elogio del Washington Post. El Mundo lo ricorda come “lo stilista degli yuppie degli anni ’80 e degli abiti con giacca”.

Armani, per Le Monde, è “uno dei fondatori della moda moderna“, oltre che “creatore, designer, stilista che ha dato al costume e al tailleur un valore statutario”. “Era sinonimo di eleganza”, lo celebra Die Zeit.