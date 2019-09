Miss Italia, commenti razzisti a Sevmi : "Non rappresenti la bellezza italiana"

“Non rappresenti la bellezza italiana e non meriti di partecipare a Miss Italia”. Così alcune persone hanno apostrofato Sevmi Tharuka Fernando, 20 anni, che rappresenterà Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova, al concorso di bellezza. Lo riporta il Corriere della Sera. La giovane, nata in Italia da genitori originari dello Sri Lanka, ha superato le selezioni locali e sarà in prima serata venerdì su Rai Uno. Dopo la vittoria alle selezioni sono comparsi numerosi articoli sui giornali e sul web, che però hanno scatenato frasi razziste.

La diretta interessata afferma che messaggi dai toni discriminatori le sono stati inviati anche privatamente, ma sull'accaduto taglia corto: "Voglio partecipare a Miss Italia anche per combattere simili discriminazioni".

Sevmi ha il supporto della famiglia, che in questi giorni ha organizzato un volantinaggio per le strade del paese. Tra le 80 finaliste di Miss Italia, inoltre, ci saranno altre due concorrenti di origine straniera: dal Marocco e dall’Ucraina.

