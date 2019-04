Mick Jagger operato al cuore. Ora un periodo di riposo

di Chiara Troiano

Intervento al cuore andato a buon fine per Mick Jagger. Il cantante dei Rolling Stone ha subito la sostituzione di una valvola cardiaca a New York ed è già in ottima forma. Lo riporta Billboard che cita una fonte. I medici hanno avuto accesso alla valvola cardiaca di Jagger attraverso l'arteria femorale ed ora lo tengono sotto controllo per evitare complicanze in seguito alla procedura operatoria.

Ora Mick dovrà stare in ospedale quattro o cinque giorni per recuperare del tutto e poter tornare a casa, ma avrà sicuramente bisogno di un altro periodo di riposo prima di riprendere i concerti. La band inglese aveva annunciato il rinvio del tour in Stati Uniti e Canada a causa di problemi di salute per il frontman: "I medici hanno detto a Mick che non poteva partire per la tournée per il momento, perché ha bisogno di un trattamento medico", aveva scritto il gruppo sui social senza specificare altro sulle condizioni di salute di Jagger, se non che "i medici hanno assicurato a Mick che si riprenderà completamente e potrà tornare presto a esibirsi dal vivo".

Il cantante 75enne si era poi scusato con i fan dicendo di "odiare" il fatto di dover deludere e abbandonare chi ha comprato i biglietti per i live e descrivendosi come "devastato" dal rimandare i prossimi concerti. "Lavorerò molto duramente - aveva aggiunto - per tornare sul palco il più presto possibile".

Il gruppo avrebbe dovuto cominciare il 'No filter tour', 17 date in tutto, il 20 aprile dall'Hard Rock Miami, in Florida. La conclusione sarebbe stata il 29 giugno in Canada, al Burl's Creek Even Grounds di Ontario. La band ha invitato i fan a conservare i biglietti per i live, visto che saranno validi anche quando verranno riprogrammati i concerti. Cosa che, hanno assicurato, accadrà presto.

