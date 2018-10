Michael Moore attacca Salvini: "È razzista e bigotto, colpa della sinistra se lui è lì"

di Corinna Spirito

"Matteo Salvini è razzista e bigotto". Michael Moore non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa e non se ne fa neanche nel corso dell'incontro con il pubblico alla Festa del cinema di Roma. Ha iniziato parlando di Fahrenheit 11/9, il suo nuovo documentario contro Donald Trump, ma presto il regista ha virato sulla situazione politica italiana, che vede molto simile a quella statunitense.

"Sono a Roma da cinque giorni e ho avuto modo di guardare la televisione italiana. Non capisco la lingua ma mi è stato subito chiaro che Salvini e Di Maio sono così popolari perché fanno ridere. Anche da ridere non c'è proprio nulla. È quello che è accaduto anche negli Stati Uniti con Donald Trump.", ha spiegato Moore ritenendo che Italia e Usa abbiamo avuto dei percorsi comuni. "Negli Stati Uniti si paga circa 150mila dollari per studiare all'università, vengono chiuse le biblioteche e si tolgono fondi allo studio: in questo modo si rincretinisce un'intera nazionale", ha detto. "Penso che sia ciò è accaduto qui in Italia con le elezioni di Berlusconi e Salvini".

La colpa, per Moore, sta soprattutto nell'incapacità della sinistra di avere una chiara identità e di mostrarsi di supporto alla gente nel momento del bisogno, allontanando così gli elettori dalle urne. "Sembra che la sinistra abbia paura a definirsi di sinistra, per questo dicono di essere di 'centro' e si spostano a destra. Non sanno chi sono ma chiedono comunque di essere votati", ha detto Moore parlando degli Stati Uniti ma ritenendo che il concetto possa estendersi anche all'Italia.

