Mengoni torna sul palco, annunciate le prime date del tour: si parte il 27 aprile da Torino

Il 19 ottobre in radio e sulle piattaforme digitali arrivano 'Voglio' e 'Buona vita', i due inediti che anticipano il nuovo album in uscita il 30 novembre. Annunciati i live

Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano 'Voglio' e 'Buona vita'. Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo prossimo disco di inediti che uscirà il 30 novembre su etichetta Sony Music.

La release di venerdì è stata preceduta da una speciale anteprima in cinque città italiane dove, grazie alla collaborazione con Musement, Marco ha incontrato alcuni fortunati fan e ha condiviso con loro il primo ascolto dei due singoli. Milano e l'Orto Botanico di Brera, Roma e il Chiostro del Bramante, Firenze e Palazzo Strozzi, Venezia e Cà Pesaro, Napoli e il Museo Pietrarsa: queste le cinque città e i luoghi dove la bellezza, uno dei temi portanti del progetto, viene esaltata.

Ma per questo nuovo progetto torna anche il live con #MengoniLive2019. Annunciate le prime date del tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino (PalaAlpitour), poi arriverà a Milano (Mediolanum Forum - 1 maggio), Roma (8 maggio - PalaLottomatica), Bari (13 maggio - Palaflorio), Caserta (16 maggio - Pala Decò), Eboli (18 maggio - Palasele), Firenze (21 maggio - Nelson Mandela Forum), Verona (24 maggio - Arena di Verona), Rimini (29 maggio - RDS Stadium), Bologna (30 maggio - Unipol Arena).

