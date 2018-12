Mel B operata d'urgenza: con lei in ospedale le altre Spice Girls

Taglio alla mano e costole rotte per la cantante, che però non rivela la causa delle ferite

La Spice Girl Mel B è stata operata d'urgenza per un taglio alla mano destra. Lo ha fatto sapere la stessa cantante britannica in un post su Instagram scritto da un ospedale di Londra, in cui spiega di essere stata sottoposta a un intervento di tre ore, ringraziando medici e infermieri. La cantante 43enne non ha spiegato la causa delle ferite.

Melanie ha riportato anche la frattura di due costole e ha postato una foto che la ritrae con un tutore al braccio e un video in cui si trova nel letto di ospedale con fasciature alla gamba e al braccio, ma sorridente. Intorno a lei ci sono le tre compagne della band al femminile, Mel C, Geri Halliwell e Emma Bunton. Nessuna traccia, invece, di Victoria Beckham.



