Mediaset, al via in autunno l'edizione di 'Amici Vip'

di ctr/vln

Santa Margherita Ligure (Genova), 3 lug. (LaPresse) - Nuove produzioni per la prossima stagione di Canale5. Le novità sono state presentate a Santa Margherita Ligure. Fra i programmi inediti dell'autunno 2019, 'Amici Vip', versione celebrity del celebre talent della Fascino di Maria De Filippi. Non ci sarà però lei alla conduzione, anche se non è ancora stato definito chi presenterà il programma.

Arriverà inoltre 'Eurogames', per sei puntate, una sorta di 'Giochi senza frontiere' condotto da Ilary Blasi e Alvin, a cui, per il momento, parteciperanno Italia, Spagna, Svizzera e Germania. Per quanto riguarda la fiction, torneranno 'L'isola di Pietro' e 'Rosy abate', mentre arriveranno le nuove 'Made in italy', 'Il processo', 'Oltre la soglia', 'Fratelli Caputo', 'Scomparsi' e 'Giustizia per tutti'.

