Mediaset, accordo con Sky: la Champions League torna su Canale5

Santa Margherita Ligure (Genova), 3 lug. (LaPresse) - È ufficiale: dall'anno prossimo la miglior partita di Champions League del mercoledì verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale5. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. L'incontro da trasmettere sarà scelto da Mediaset, ma verrà mandato in onda anche su Sky. L'accordo è valido per due anni, visto che Sky ha i diritti per tre anni ma durante il primo, lo scorso, aveva stretto un accordo con la Rai.

