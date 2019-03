MasterChef, trasferta a Madrid dallo chef David Munoz

Se è vero, come riportano i vocabolari, che uno chef è il 'capocuoco nei ristoranti, responsabile della parte operativa e di quella creativa', per i componenti della Masterclass è il momento di testare le proprie abilità con l'ingrediente più imprevedibile ma anche, forse, il più utile: la fantasia. E così, gli aspiranti chef di MasterChef Italia, nella Mystery Box della nuova puntata, in onda giovedì 28 marzo, alle 21.15 su Sky Uno, dovranno creare un nuovo sapore a partire da ingredienti comuni e non, ma tutti diversi tra loro.

Nel penultimo appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, i cinque cuochi amatoriali rimasti in gara - Alessandro, Gilberto, Gloria, Guido, Valeria - affronteranno anche un Invention Test emozionante, durante il quale, sotto gli occhi dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, potranno contare sull'aiuto di Sous-Chef insoliti e molto particolari. E ancora, per la prova in esterna voleranno in Spagna, nell'Nh Collection Madrid Eurobuilding della Capitale iberica, per lavorare nelle cucine del 'DiverXO', il ristorante 3 stelle Michelin dell'irriverente e avanguardista chef David Muñoz. Infine, il Pressure Test stabilirà chi rimarrà in gara per diventare l'ottavo MasterChef italiano, aggiudicandosi 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata