MasterChef, la finale su Sky Uno: sfida tra Alessandro, Gloria, Gilberto e Valeria

Quattro persone con la passione della cucina. Quattro storie diverse. Quattro percorsi molto differenti tra loro all'interno di MasterChef Italia. E ora, quattro pretendenti al titolo di miglior cuoco amatoriale d'Italia. Sono Alessandro, Gilberto, Gloria e Valeria: saranno loro a contendersi la vittoria nella finale del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, attesa giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e Now Tv. In palio, per il vincitore, 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.

Nell'appuntamento conclusivo del talent culinario, i quattro dovranno affrontare nuove prove prima dell'ultimo ostacolo, il più difficile ma anche il più bello: preparare, come dei veri chef, un menu degustazione completo - entrée, antipasto, primo, secondo e dessert - capace di conquistare il palato dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tra i fornelli dovranno dimostrare la propria crescita rispetto all'ingresso nella Masterclass, ma anche raccontare le loro storie, creando delle portate che parlino di sé e del proprio passato e che custodiscano in esse tutta la voglia di trionfare nella cucina di MasterChef Italia. E, per rendere ancora più speciale questo gran finale dell'ottava edizione, sarà ospite lo chef pluristellato Heinz Beck, che sarà protagonista dell'Invention Test.



