Master of Photography, nel 2019 la quarta edizione: iscrizioni al via

Dopo lo straordinario successo conseguito delle prime tre edizioni, Sky Arte annuncia la quarta edizione di Master of Photography, primo talent show europeo dedicato al mondo della fotografia e in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) in contemporanea in 5 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria).

Dal 23 ottobre, fino al 25 novembre, infatti, gli aspiranti artisti dell’obiettivo potranno sottoporre la propria candidatura per essere ammessi alla quarta edizione del programma, attesa nel 2019, attraverso il sito www.masterofphotography.tv.

I concorrenti selezionati, tra fotografi professionisti e amatoriali, avranno la possibilità di dimostrare le proprie competenze artistiche e tecniche attraverso una serie di sfide ambientate di volta in volta in diverse location europee e supportati dal confronto con i più grandi fotografi del mondo e giudicati da maestri di fama internazionale. Il vincitore si aggiudicherà il premio da 100.000 euro e il titolo di miglior talento europeo della fotografia.

Master of Photography è una realizzazione di Sky Arts Production Hub, il nuovo polo di produzione europeo dedicato alla creazione di programmi sull’arte e di contenuti artistici culturali rivolti ai 23 milioni di abbonati in Italia, Germania, Austria, Irlanda e Regno Unito. La quarta edizione del programma andrà in onda nel 2019.

