Lunetta Savino: "Anche io, come i protagonisti di Todo Cambia, ho rischiato"

L'attrice, nota per aver interpretato Cettina in un Medico in Famiglia, condurrà il nuovo programma di Rai3 incentrato sulle storie di persone comuni che hanno deciso di dare una svolta alla propria vita

"Io, come è capitato alla maggior parte dei protagonisti delle storie" raccontate nel programma Todo Cambia "vivevo un momento di grande crisi perché avevo smesso di fare l'attrice, per crescere mio figlio ma le cose non andavano benissimo, non c'erano neanche tanti soldini e il mio lavoro stesso di attrice non mi dava le soddisfazioni che speravo. Tutti mi dicevano 'brava brava' ma non succedeva niente". Questo il racconto di Lunetta Savino alla presentazione del nuovo programma di Rai3 Todo Cambia che la vede per la prima volta nei panni di conduttrice e che racconta le storie di persone comuni che hanno deciso di dare una svolta alla propria vita.

"Ho provato quindi a fare altro. Ho fatto lavori e lavoretti a Napoli. A Napoli per lavoro, un controsenso - scherza Savino - Poi è andato in crisi il matrimonio e io ho ricominciato a fare l'attrice e ho ricominciato da un monologo assolutamente rischiosissimo. Andavo nei locali, mi facevo due gin tonic per non pensare a quello che stavo andando a raccontare e la gente moriva dal ridere. Lì ho rischiato e mi sono detta: se non si accorgono di me adesso che faccio le lezioni sulla fellatio non se ne accorgeranno mai più, ed è andata bene", ha raccontato Savino, "Poi è arrivata la Rai e la svolta di un Medico in Famiglia".



