Luke Perry ancora in ospedale. Il messaggio di Shannen Doherty: "Amico mio, ti stringo forte"

E' ancora ricoverato sotto osservazione Luke Perry, il Dylan di 'Beverly Hills 90210' colpito giovedì da un ictus. In attesa di sviluppi sulle condizioni di salute dell'attore, sono tanti i messaggi di vicinanza provenienti da amici e parenti. Uno su tutti quello di Shannen Doherty, Brenda nella serie cult anni '90: "Amico mio. Ti stringo forte e ti do la mia forza", scrive l'ex collega su Instagram, postando una foto di loro due abbracciati in uno degli episodi di 'Beverly Hills'.

Ma Doherty non è l'unica componente del cast storico a dare il proprio sostegno a Perry. C'è anche il post di Ian Ziering (Steve): "Non ho parole per esprimere il dolore che ho nel cuore. Diciamo tutti una preghiera per la sua guarigione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata