Lele Spedicato è fuori pericolo: i Negramaro festeggiano la notizia

di Chiara Troiano

"Queste tre settimane sono sembrate lunghissime, quasi quanto una vita trascorsa insieme. Abbiamo aspettato, col fiato sospeso, ogni piccolo progresso, abbiamo ringraziato per ogni costante miglioramento. Ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo, ringraziando la cura e la dedizione dei medici del 'Vito Fazzi' di Lecce che lo hanno seguito e lo seguiranno in ognuna delle delicatissime fasi verso la completa guarigione. Sentiamo di dover ringraziare tutti quelli che, con un messaggio o una parola, con una foto o una preghiera, in un modo o nell'altro, hanno sostenuto questa durissima battaglia per la vita. Vi siamo grati per tanto affetto. Siamo sicuri che questa energia stia contribuendo tantissimo a dare a tutti la forza per reagire, soprattutto alla famiglia che gli è stata sempre accanto. Ora è il momento di ricominciare, insieme. . Continuiamo così! #forzalele". I Negramaro festeggiano così sui social la buona notizia.

Emanuele 'Lele' Spedicato, chitarrista della band, è fuori pericolo. Dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 17 settembre scorso, la preoccupazione era tanta. Dai bollettini medici diramati dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce emergevano poche buone notizie. Condizioni stabili, in lento miglioramento, ma niente che facesse tirare un sospiro di sollievo. Fino ad oggi, almeno. Finalmente Lele è fuori pericolo, la prognosi è stata sciolta "dopo un'attenta e ponderata analisi". Spedicato è vigile, respira autonomamente e risponde agli stimoli. Ora lo aspettano ancora alcuni giorni di valutazioni: i primi dieci saranno fondamentali per monitorare le sue condizioni e valutare se trasferirlo in un centro specializzato per la riabilitazione.

Comunque sia, si tratta di ottime notizie che i Negramaro festeggiano postando sui social una foto di repertorio, dove si vedono Emanuele e Giuliano Sangiorgi insieme, sorridenti. Sperando di poterne scattare presto un'altra dal vivo, riabbracciando Lele.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata