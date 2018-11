Le Spice Girls di nuovo insieme, ma senza Victoria Beckham

Una reunion a metà. Dopo mesi di rumors, è ufficiale il ricongiungimento delle Spice Girls, iconica girl band pop che ri-esordirà in tour nel 2019. Manca all'appello però Victoria Beckham. Un video pubblicato dalle cantanti su Twitter, in stile telegiornale, fuga ogni dubbio. Emma, Geri, Mel B e Mel C giocheranno in casa e cominceranno proprio dalla Gran Bretagna con sei date estive, partendo da Manchester per finire a Wembley. Nel post non si fa menzione della spice sposh, sempre più impegnata con la sua omonima etichetta di moda. "Essere nelle Spice Girls è stata una parte estremamente importante della mia vita e auguro alle mie girls tanto amore e divertimento in tour", ha scritto lady Beckham su Instagram commentando una foto delle sue ex compagne. "So che metteranno su uno spettacolo incredibile e i fantastici fan del passato e del presente si divertiranno un mondo!".

L'assenza di Victoria non è passata inosservata e la prima a farla notare è proprio Mel B. La cantante durante un party di Halloween ha voluto lanciare un messaggio alla ex compagna indossando una maschera con il suo volto e un cartello con scritto: "No, non verrò in tour". Al suo fianco il fidanzato Gary Madatyan, nei panni di David Beckham: "Per favore, per favore, per favore fallo per i fan delle Spice Girls". Sarà la seconda volta che la band si esibirà in formazione ridotta. A dare forfait nel maggio 1998 era stata Geri prima del tour nordamericano mentre l'ultima volta ufficiale delle cinque artiste insieme risale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2012 di Londra.

I biglietti - cinguettano le girls su Internet - saranno in vendita a partire da sabato. Il gruppo inizierà il suo tour all'Etihad Stadium di Manchester l'1 giugno 2019, per poi esibirsi a Coventry (3 giugno), Sunderland (6 giugno), Edimburgo (8 giugno), Bristol (10 giugno) e Londra (15 giugno). A supportarle nell'avventura la cantante Jess Glynne che aprirà i loro concerti.



