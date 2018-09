Latin Grammy Awards 2018, due nomination per Laura Pausini

Laura Pausini è nominata quest'anno ai Latin Grammy Awards 2018. Fatti sentire/Hazte sentir (versione spagnola), l'ultimo album di inediti della cantante italiana, pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, è nominato nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. Julio Reyes Copello, scelto da Laura per produrre uno dei brani del disco, Il coraggio di andare (versione spagnola), corre poi nella categoria Producer of the Year.

La manifestazione, che assegna ogni anno i premi più importanti della discografia del mondo latino, è in programma il prossimo 15 novembre alla Mgm Grand Garden Arena di Las Vegas, negli Stati Uniti. Nei suoi 25 anni di carriera internazionale l'artista romagnola ha raggiunto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award, tre Latin Grammy Awards, quattro Premios Lo Nuestro e sei World Music Awards solo per citare i più importanti.

Fatti Sentire è entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. Laura Pausini attualmente è impegnata all'Arena di Verona con tre date sold out. Il 'Fatti Sentire - Worldwide tour 2018' proseguirà in Italia ed Europa, per chiudersi il 31 ottobre a Roma.

